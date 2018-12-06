Финалистку "Мисс бум-бум" оштрафовали на $30 тысяч за драку на сцене

Организаторы бразильского конкурса "Мисс бум-бум — 2018" определили наказание для массажистки Алини Увы, которая устроила потасовку на сцене во время вручения наград. Девушку обязали вернуть почётную ленту победительнице конкурса на самые красивые ягодицы и выплатить штраф в размере 30 тысяч долларов. Об этом сообщает газета The Sun.

Как ранее писал Лайф, во время оглашения итогов участница по имени Алини Ува подошла к победительнице Эллен Сантану и начала кричать, что у соперницы фальшивые прелести. После этого она сорвала с неё наградную ленту и надела на себя.

Организаторы конкурса отмечают, что девушка не вошла даже в тройку победителей, но вернуть чужую ленту при этом отказывается наотрез. Они послали ей финальное предупреждение, дав пять дней на возврат ленты и обязав выплатить порядка 30 тысяч долларов за разрыв контракта и причинение ущерба облику конкурса. Если нет — разбирательство перейдёт в суд.

Впрочем, натуральность пятых точек победительниц конкурса часто вызывает сомнения. Для того чтобы доказать отсутствие силикона, в августе этого года участницам "Мисс бум-бум" пришлось устроить флешмоб, выкладывая фотографии с рентгеновскими снимками своих ягодиц.