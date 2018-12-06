Ранее синоптики пообещали, что за сутки в столице выпадет примерно 6–8 миллиметров осадков.

Более 20 рейсов задержано в Москве из-за снегопада, ещё десять — отменено. Об этом свидетельствуют данные сервиса "Яндекс.Расписания".

Так, по данным на 08:30, в аэропорту Внуково задержано 13 рейсов и отменено четыре, в Домодедово — семь задержано и шесть отменено. Ещё четыре рейса задержано в Шереметьево.

Как писал Лайф, ранее синоптики обещали, что начавшийся ночью снег продолжится и днём. Ожидается, что за сутки в Москве выпадет примерно 6–8 миллиметров осадков, а уровень снежного покрова как раз будет соответствовать климатической норме.