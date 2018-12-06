Lada Granta вновь стала самым продаваемым автомобилем в России

Второй по популярности по итогам одиннадцати месяцев 2018 года стала ещё одна машина АвтоВАЗа – Lada Vesta.

Автомобили отечественного производства вновь потеснили иностранных конкурентов по востребованности у россиян. Так, самой продаваемой моделью по итогам ноября вновь стала новая Lada Granta.

По данным агентства "Автостат", за прошедший месяц россияне накупили 13 324 такие машины, что на 78,3% больше показателей октября. Между тем Lada Vesta сохранила пальму первенства и по итогам одиннадцати месяцев 2018 года. За январь — ноябрь на ней остановили свой выбор 96 763 покупателя (+39,6%).

Второе место в ноябрьском рейтинге досталось ещё одному автомобилю АвтоВАЗа — Lada Vesta с показателем 9906 единиц (+22,8%). Машина получила серебро и за 11 месяцев уходящего года, за которые её счастливыми обладателями стали 96 763 человека. Тройку лидеров замкнула южнокорейская KIA Rio — 8356 проданных автомобилей (+4%). Результат автомобиля за январь — ноябрь составил 91 506 автомобилей (+1,1%)

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