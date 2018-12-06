Полиция ведёт переговоры с подростком, угрожающим убить себя в московской школе

16-летний подросток сейчас находится в одном из школьных кабинетов, где забаррикадировался с ножом.

На место ЧП в школе в московском Жулебине прибыла полиция. Как сообщил столичный главк МВД РФ ТАСС, правоохранители ведут переговоры с подростком, который пришёл в учебное заведение с ножом и угрожает себя убить.

— В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры, — пояснили в правоохранительных органах.

Как уже сообщалось, 16-летний подросток с ножом пришёл в столичную школу. По предварительным данным, он угрожает причинить себе вред, забаррикадировавшись в одном из кабинетов. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания.