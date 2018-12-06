Полиция ведёт переговоры с подростком, угрожающим убить себя в московской школе

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Полиция ведёт переговоры с подростком, угрожающим убить себя в московской школе

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Фото: © РИА "Новости"/Евгений Одиноков

16-летний подросток сейчас находится в одном из школьных кабинетов, где забаррикадировался с ножом.

На место ЧП в школе в московском Жулебине прибыла полиция. Как сообщил столичный главк МВД РФ ТАСС, правоохранители ведут переговоры с подростком, который пришёл в учебное заведение с ножом и угрожает себя убить.

— В настоящее время с молодым человеком организованы переговоры, — пояснили в правоохранительных органах.

Как уже сообщалось, 16-летний подросток с ножом пришёл в столичную школу. По предварительным данным, он угрожает причинить себе вред, забаррикадировавшись в одном из кабинетов. Всех школьников и учителей эвакуировали из здания.

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