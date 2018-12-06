Подростка скрутила охрана. Раскрыты детали ЧП в московской школе

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Подростка скрутила охрана. Раскрыты детали ЧП в московской школе

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Фото: Vk.com/Жулебино

Стали известны подробности инцидента в московской школе в Жулебине, куда подросток пришёл с ножом. Холодное оружие было изъято сотрудниками охраны, сообщил РИА "Новости" представитель экстренных служб столицы.

— Старшеклассник принёс в школу нож, его скрутила охрана и закрыла в отдельное помещение, — сообщили в экстренных службах.

Мэр Москвы Сергей Собянин также отметил, что подросток изолирован. С ним беседуют правоохранители и психологи. Никакой угрозы нет.

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