"Изолирован". Собянин прокомментировал инцидент в школе с вооружённым учеником

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"Изолирован". Собянин прокомментировал инцидент в школе с вооружённым учеником

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Сергей Собянин. Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

Нож у юного злоумышленника забрали, он находится в отдельном помещении, с ним ведутся переговоры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ученик, который сегодня принёс нож в школу № 1359, изолирован. Угрозы для окружающих нет. С ним работают психологи.

— В школу 1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.

В полиции также рассказали, что нож, который принёс ученик в школу, изъят. Его забрала охрана.

Ранее сообщалось, что 16-летний ученик отказался говорить с матерью, которая срочно приехала в школу.

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