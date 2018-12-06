"Изолирован". Собянин прокомментировал инцидент в школе с вооружённым учеником

Нож у юного злоумышленника забрали, он находится в отдельном помещении, с ним ведутся переговоры.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ученик, который сегодня принёс нож в школу № 1359, изолирован. Угрозы для окружающих нет. С ним работают психологи.

В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция. — Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 6, 2018

— В школу 1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.

В полиции также рассказали, что нож, который принёс ученик в школу, изъят. Его забрала охрана.

Ранее сообщалось, что 16-летний ученик отказался говорить с матерью, которая срочно приехала в школу.