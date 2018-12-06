"Изолирован". Собянин прокомментировал инцидент в школе с вооружённым учеником

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ученик, который сегодня принёс нож в школу № 1359, изолирован. Угрозы для окружающих нет. С ним работают психологи.
В школу 1359 мальчик пришел с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.— Сергей Собянин (@MosSobyanin) December 6, 2018
— В школу 1359 мальчик пришёл с ножом. Был изолирован. Никакой угрозы для окружающих не представляет. В настоящее время с ним работают психологи и полиция.
В полиции также рассказали, что нож, который принёс ученик в школу, изъят. Его забрала охрана.
Ранее сообщалось, что 16-летний ученик отказался говорить с матерью, которая срочно приехала в школу.
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