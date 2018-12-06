Закрывшийся с ножом ученик отказался говорить с матерью

Отмечается, что его родители разведены, он живёт с отчимом, который является сотрудником правоохранительных органов.

16-летний ученик школы № 1359, который сегодня пришёл в класс с ножом, пригрозил убить учителей или себя, отказался разговаривать с матерью. Она приехала к школе, когда стало известно о поступке её сына. Об этом сообщает Mash.

Отмечается, что подросток при попытке матери войти в кабинет стал агрессивным и пригрозил, что покончит с собой.

По имеющимся данным, родители школьника в разводе. Он живёт с матерью и отчимом, который является сотрудником правоохранительных органов. С матерью у него отношения напряжённые.

Мальчик сидит в классе уже больше двух часов. Переговоры с ним продолжаются.