Для снежных зимних вечеров. Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года

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Для снежных зимних вечеров. Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года

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Церемония награждения будет уже в новом году — она назначена на 4 января 2019-го.

Стали известны лучшие сериалы 2018 года. Топ-10, который составил Американский институт кинематографии (American Film Institute), возглавил драматический телесериал "Американцы", автором которого является экс-офицер ЦРУ, сценарист Джо Вайсберг.

Полностью рейтинг выглядит следующим образом:

  1. "Американцы";
  2. "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений";
  3. "Атланта";
  4. "Барри";
  5. "Лучше звоните Солу";
  6. "Метод Комински";
  7. "Удивительная миссис Мейзел";
  8. "Поза";
  9. "Наследники";
  10. "Это мы".

via GIPHY

Церемония награждения будет уже в новом году — она назначена на 4 января 2019-го. Как писал Лайф, ранее в США были названы десять лучших фильмов уходящего года.

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