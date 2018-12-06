Для снежных зимних вечеров. Составлен топ-10 лучших сериалов 2018 года

Стали известны лучшие сериалы 2018 года. Топ-10, который составил Американский институт кинематографии (American Film Institute), возглавил драматический телесериал "Американцы", автором которого является экс-офицер ЦРУ, сценарист Джо Вайсберг.
Полностью рейтинг выглядит следующим образом:
- "Американцы";
- "Убийство Джанни Версаче: Американская история преступлений";
- "Атланта";
- "Барри";
- "Лучше звоните Солу";
- "Метод Комински";
- "Удивительная миссис Мейзел";
- "Поза";
- "Наследники";
- "Это мы".
Церемония награждения будет уже в новом году — она назначена на 4 января 2019-го. Как писал Лайф, ранее в США были названы десять лучших фильмов уходящего года.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени