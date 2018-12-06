Дмитрий Киселёв решил организовать рэп-фестиваль на нудистском пляже

Журналист Дмитрий Киселёв намерен организовать рэп-фестиваль в Коктебеле на нудистском пляже в конце августа 2019 года. Об этом он рассказал радиостанции "Говорит Москва".
— 28–30 августа загремит крупнейший в России рэп open air. Мы сделаем прямо на нудистском пляже в Коктебеле, — сказал Киселёв.
По его словам, это событие последует сразу за международным джазовым фестивалем, который проводится в Крыму уже 16 лет.
Ранее был составлен рейтинг российских регионов с самыми лучшими фестивалями. Крым оказался среди них.
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