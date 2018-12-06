Трампа упрекнули за "нехристианское" поведение на похоронах Буша-старшего

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Трампа упрекнули за "нехристианское" поведение на похоронах Буша-старшего

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Фото: © Thegirlsun

Политик и его супруга были единственными из высокопоставленных гостей, кто отказался читать вслух молитву.

Президент США Дональд Трамп вновь оказался под огнём критики. В этот раз американского лидера упрекнули за "нехристианское" поведение на похоронах 41-го президента США Джорджа Буша — старшего.

На кадрах с церемонии прощания видно, что глава Белого дома и его жена Меланья были единственными из высокопоставленных гостей, кто отказался читать вслух апостольский Символ веры. Три экс-президента США — Джимми Картер, Барак Обама и Билл Клинтон — держали текст молитвы перед глазами и произносили её вслух.

— Вот ваш "христианский" евангелический президент, — написал комментатор CNN Кит Бойкин, опубликовав видеозапись.

Напомним, 41-й президент США Джордж Буш — старший умер 30 ноября в возрасте 94 лет. Церемония прощания с бывшим американским лидером состоялась 5 декабря в Национальном кафедральном соборе Вашингтона.

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