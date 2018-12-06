Медведев заявил о росте доходов населения в этом году

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по итогам этого года вырастут реальные располагаемые доходы населения. По его словам, рост составит 1,6%. Номинальные зарплаты поднимутся на 7,6%.
— У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент в последние два года они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры, — отметил Медведев в интервью российским телеканалам по итогам года.
Премьер добавил, что на всех политических уровнях признаётся запрос населения на справедливость и на повышение уровня доходов.
— Что и было сделано, кстати, и в (майском. — Прим. ред.) указе президента, и в наших правительственных документах, — добавил Медведев.
Он напомнил, что правительство разрабатывает план снижения бедности.
Также Медведев назвал сегодня самое сложное решение за десятилетие. По его словам, это было решение о пенсионной реформе.
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