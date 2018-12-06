Медведев заявил о росте доходов населения в этом году

Глава правительства напомнил, что правительство разрабатывает план снижения бедности.

Глава Правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что по итогам этого года вырастут реальные располагаемые доходы населения. По его словам, рост составит 1,6%. Номинальные зарплаты поднимутся на 7,6%.

— У нас долгое время из-за кризиса, из-за всякого рода ограничений и проблем доходы падали. В настоящий момент в последние два года они перешли к росту. Это действительно объективные экономические цифры, — отметил Медведев в интервью российским телеканалам по итогам года.

Премьер добавил, что на всех политических уровнях признаётся запрос населения на справедливость и на повышение уровня доходов.

— Что и было сделано, кстати, и в (майском. — Прим. ред.) указе президента, и в наших правительственных документах, — добавил Медведев.

Он напомнил, что правительство разрабатывает план снижения бедности.

Также Медведев назвал сегодня самое сложное решение за десятилетие. По его словам, это было решение о пенсионной реформе.