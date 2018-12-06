Кабмин проработает меры по сохранению дохода работающих инвалидов-пенсионеров

Решение было принято после встречи главы Правительства РФ с представителями общественных организаций.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил правительству проработать меры по сохранению доходов для работающих инвалидов после выхода на пенсию. Об этом глава кабинета министров рассказал в интервью российским телеканалам по итогам года.

Медведев недавно провёл встречу с представителями общественных организаций инвалидов, в ходе которой они пожаловались на падение своих доходов при выходе на пенсию, даже если продолжают работать.

— Это всё-таки особая категория людей, и для них труд — это всегда подвиг. Поэтому я дал поручение проработать этот вопрос, — пояснил глава кабмина.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что по итогам этого года реальные располагаемые доходы россиян вырастут на 1,6%.