Медведев ответил, почему решили повысить НДС

Решение повысить НДС с 18% до 20% наименее болезненно для россиян и для экономики нашей страны по сравнению с другими вариантами увеличения доходов бюджета, которые рассматривались правительством. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев.

— Почему мы приняли такое решение? Именно потому, что при всех издержках увеличения налогов я считаю, что это самое сбалансированное, наименее трудное для экономики, для компаний и, самое главное, для граждан решение, — сказал он в интервью российским каналам.

Медведев пояснил, что другие бы решения сильнее отразились на россиянах. Например, введение налога с продаж от 3% до 5% спровоцировало бы инфляцию и уменьшило реальные доходы населения. Сохранение НДС на уровне 18% при отмене льгот по нему ударило бы по наиболее не защищённым гражданам.

Как уже сообщал Лайф, законопроект о повышении ставки НДС был принят Госдумой 24 июля и одобрен Советом Федерации 28 июля. По расчётам Минфина, нововведение принесёт бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей в год, которые пойдут на развитие социнфраструктуры.