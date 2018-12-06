"Яндекс" назвал самые популярные песни в этом году

Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни 2018 года в России. Композиции на русском языке заняли в нём больше позиций, чем в прошлом году.
На первом месте рейтинга оказалась композиция In My Mind исполнителей Dynoro и Джиджи Д’Агостино. Ремикс стал главным хитом прошедшего лета. На втором месте представитель российского хип-хопа Matrang (Алан Хадзарагов) с песней "Медуза". На третьем — казахстанец Jah Khalib с композицией "Медина".
Также в десятку русскоязычных исполнителей вошли украинская певица Лобода с песней SuperSTAR, Монеточка с композицией "Каждый раз", а также Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения синий".
Ранее Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов года.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени