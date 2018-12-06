"Яндекс" назвал самые популярные песни в этом году

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"Яндекс" назвал самые популярные песни в этом году

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Треки на русском языке поднялись в рейтинге, но на первое место вышла зарубежная композиция In My Mind.

Сервис "Яндекс. Музыка" назвал самые популярные песни 2018 года в России. Композиции на русском языке заняли в нём больше позиций, чем в прошлом году.

<p>Рейтинг &#34;Яндекс.Музыка&#34;</p>

На первом месте рейтинга оказалась композиция In My Mind исполнителей Dynoro и Джиджи Д’Агостино. Ремикс стал главным хитом прошедшего лета. На втором месте представитель российского хип-хопа Matrang (Алан Хадзарагов) с песней "Медуза". На третьем — казахстанец Jah Khalib с композицией "Медина".

Также в десятку русскоязычных исполнителей вошли украинская певица Лобода с песней SuperSTAR, Монеточка с композицией "Каждый раз", а также Филипп Киркоров с песней "Цвет настроения синий".

Ранее Forbes назвал топ-10 самых высокооплачиваемых музыкантов года.

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