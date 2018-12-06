Путин предложил повысить экономический суверенитет ЕАЭС

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Путин предложил повысить экономический суверенитет ЕАЭС

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Владимир Путин. Фото: ©РИА Новости/Алексей Никольский

По его мнению, этого можно достичь, изменив систему взаиморасчётов и сократив зависимость от зарубежных валют.

Президент России Владимир Путин предложил странам-участницам Евразийского экономического союза задуматься о формировании общей инфраструктуры расчётов.

— Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий, — отметил Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.

По его мнению, это сделает более устойчивыми национальные платёжные системы стран ЕАЭС, снизит их зависимость от иностранных валют.

— Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета, — добавил российский лидер.

Ранее Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС бороться с протекционизмом на мировых рынках.

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