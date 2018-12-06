Путин предложил повысить экономический суверенитет ЕАЭС

Президент России Владимир Путин предложил странам-участницам Евразийского экономического союза задуматься о формировании общей инфраструктуры расчётов.
— Предлагаем проработать вопрос о создании в ЕврАзЭС общей расчётной инфраструктуры с использованием современных финансовых технологий, — отметил Путин на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
По его мнению, это сделает более устойчивыми национальные платёжные системы стран ЕАЭС, снизит их зависимость от иностранных валют.
— Это в прямом смысле слова повышение экономического суверенитета, — добавил российский лидер.
Ранее Дмитрий Медведев призвал страны ЕАЭС бороться с протекционизмом на мировых рынках.
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