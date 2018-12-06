Криминальный авторитет рассказал, как Кокорин и Мамаев встретят Новый год

Автор романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х" призвал спортсменов "сбросить мишуру золотых мальчиков".

Футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину вряд ли удастся в этом году в СИЗО услышать бой курантов за праздничным новогодним столом. Об этом заявил автор романа "Путь русского гангстера. Легенды лихих 90-х", криминальный авторитет Михаил Орский.

— Ну, по моим временам, не знаю, какие сейчас нормы посылок и передач, всё зависело от того, в какой камере и с кем сидишь, — сказал он в интервью НСН. — Никаких послаблений менты не делают, отбой так же в 22:00.

Автор романа призвал спортсменов "сбросить мишуру золотых мальчиков", "чифирнуть с арестантами, открыть консервы". Он также предположил, что они могут сделать самодельный торт из хлеба и сгущёнки.

Накануне суд постановил оставить Кокорина и Мамаева в СИЗО до февраля 2019 года.

Напомним, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем ведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина.