Новый год в СИЗО. Кокорину и Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля

Футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву продлили срок ареста до 8 февраля. Об этом сообщает портал Super. Таким образом, они встретят праздники в СИЗО.

Добавим, что суд удовлетворил ходатайство следствия, представители которого и запрашивали продлить обвиняемым арест до 8 февраля. Правоохранители отмечали, что Кокорин и Мамаев социально опасны, а также могут скрыться от следствия.

Как уже сообщал Лайф, 8 октября Александр и Кирилл Кокорины, а также Павел Мамаев устроили драку с водителем телеведущей Первого канала. На этом они не остановились, совершив нападение на чиновника Минпромторга Дениса Пака и руководителя НАМИ Сергея Гайсина. Игроки арестованы до 8 декабря по обвинению в хулиганстве.