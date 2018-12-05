"Социально опасны". Следствие настаивает на продлении ареста Кокорина и Мамаева

В Тверском районном суде Москвы проходит рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока ареста футболистам "Зенита" и "Краснодара" ещё на два месяца.

В ходе заседания следствие выразило мнение, что все обвиняемые могут продолжить преступную деятельность и скрыться из страны. В свою очередь судья отметил, что преступление футболистов было совершено с особым цинизмом, жестокостью и они социально опасны для общества. Их слова цитирует Sport24.

— Следствие не может быть окончено, так как ещё не были представлены все медицинские экспертизы. Они обвиняются в совершении сразу нескольких преступлений, включая и тяжкое. Совершены проступки с особым цинизмом и жестокостью, — сказал судья Криворучко.

Также сторона обвинения отметила, что футболисты после выхода на свободу могут давить на пострадавших.

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