В Госдуме порекомендовали США запастись туалетной бумагой в случае провокаций

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин посоветовал "некоторым в США" запастись туалетной бумагой, если России придётся отвечать на вторжение в свои территориальные воды. Такое заявление политик сделал в ответ на сообщение о том, что США планируют направить свой корабль в Чёрное море и уже запросили разрешение на проход у Турции.

— Кто бы ни покушался на наши территориальные воды — США, Украина или какое-то другое государство, — они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права… Я думаю, ответ может быть достаточно серьёзным, и некоторым в США придётся запасаться туалетной бумагой, — цитирует РИА "Новости" слова депутата в эфире радио Sputnik.

Парламентарий также уверен, что украинские моряки на двух катерах и буксире устроили конфликт в Керченском проливе намеренно. Это действие было срежиссировано со стороны западных спонсоров действующей украинской власти и США в частности, уверен Швыткин.