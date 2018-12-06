В Госдуме порекомендовали США запастись туалетной бумагой в случае провокаций

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В Госдуме порекомендовали США запастись туалетной бумагой в случае провокаций

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Эсминец 6 Флота США Дональд Кук в Чёрном море в 2014 году. Фото: © Flickr/Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet

Заместитель председателя Комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин посоветовал "некоторым в США" запастись туалетной бумагой, если России придётся отвечать на вторжение в свои территориальные воды. Такое заявление политик сделал в ответ на сообщение о том, что США планируют направить свой корабль в Чёрное море и уже запросили разрешение на проход у Турции.

— Кто бы ни покушался на наши территориальные воды — США, Украина или какое-то другое государство, — они получат достойный отпор в соответствии с нормами международного права… Я думаю, ответ может быть достаточно серьёзным, и некоторым в США придётся запасаться туалетной бумагой, — цитирует РИА "Новости" слова депутата в эфире радио Sputnik.

Парламентарий также уверен, что украинские моряки на двух катерах и буксире устроили конфликт в Керченском проливе намеренно. Это действие было срежиссировано со стороны западных спонсоров действующей украинской власти и США в частности, уверен Швыткин.

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