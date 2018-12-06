Порошенко объявил о переброске десантников к границе с Россией

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Порошенко объявил о переброске десантников к границе с Россией

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Пётр Порошенко. Фото: © Пресс-служба Президента Украины

Передислокация войск произведена в рамках режима военного положения, введённого в десяти областях Украины.

Президент Украины Пётр Порошенко объявил об очередном наращивании группировок украинских войск на границе с Россией. В частности, по его словам, к рубежам РФ переброшена десантно-штурмовая бригада с военного аэродрома в Житомирской области.

— Боевые части и подразделения Вооружённых сил Украины передислоцируются на наиболее опасные направления по всей линии нашей границы, чтобы усилить оборонительные возможности, — написал лидер Незалежной в "Твиттере".

По словам Порошенко, усиление границ произведено в рамках режима военного положения, введённого в десяти областях Украины.

Напомним, 25 ноября корабли украинских ВМС вторглись в водное пространство России и были задержаны погранслужбой. После этого по решению Петра Порошенко в областях Украины, имеющих выход к морю, на 30 дней ввели военное положение. 3 декабря лидер Незалежной заявил о переброске войск к границе с Россией.

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