Верховная рада утвердила разрыв Договора о дружбе с Россией

Инициативу президента Петра Порошенко поддержали 277 депутатов, против проголосовали лишь 20.

Верховная рада одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ будет расторгнут с 1 апреля 2019 года. Решение поддержали 277 депутатов, против проголосовали лишь 20.

Отметим, что документ о партнёрстве между странами был подписан в мае 1997-го тогдашними президентами Леонидом Кучмой и Борисом Ельциным и вступил в силу в апреле 1999 года. Документ закреплял принципы стратегического сотрудничества между соседними государствами и заключался сроком на десять лет. Действие соглашения автоматически продлевалось на следующие десятилетние периоды, если ни одна из сторон не высказывала возражений. Так и было в течении двадцати лет.

Впервые о намерении не продлевать Договор о дружбе с Россией Пётр Порошенко заявил в сентябре текущего года. После этого в Госдуме лидера Незалежной сравнили с неквалифицированным хирургом, режущим совместную 300-летнюю историю народов России и Украины.

Не обрадовались этому решению и в Киеве. Представитель "Оппозиционной платформы — За жизнь" Виктор Медведчук высказывал опасения, что прекращение Договора о дружбе в первую очередь отразится на украинцах. Он отмечал, что договор гарантирует безопасность и защиту граждан Украины на территории России: речь идёт о трёх-четырёх миллионах украинцев, каждый год выезжающих на заработки в Россию.