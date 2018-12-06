Стало известно, когда в Подмосковье начнётся продажа ёлок

В регионе откроется около 400 специальных базаров. Средняя цена за дерево составит до 500 рублей.

Большинство ёлочных базаров в Московской области откроется 15 декабря. Об этом, как сообщает РИА "Новости", рассказал министр потребительского рынка и услуг Подмосковья Владимир Посаженников.

— Стоимость нашей ёлки от 350 до 500 рублей за метр, — отметил чиновник.

Он уточнил, что речь идёт о массовой продаже. В отдельных точках ёлку можно купить уже сегодня. Большая часть елей в продаже — около 70% — будут российскими.

Ранее Дед Мороз России посоветовал россиянам покупать новогодние ели в горшочках, чтобы их можно было пересадить.