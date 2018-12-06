Нефть Brent резко упала в цене на фоне встречи министров ОПЕК

Сегодня стоимость фьючерсов на февральскую поставку нефти Brent резко упала в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне. Она снизилась на 4,5% и достигла $58,8 за баррель.

А январские фьючерсы на нефть WTI упали в цене ещё ниже. Они дешевели на 4,8% — до $50,35 за баррель.

Это происходит на фоне встречи в Вене министров ОПЕК. Они обсуждают вопрос сокращения добычи чёрного золота.

Ранее в ОПЕК+ рекомендовали сократить добычу нефти в 2019 году.