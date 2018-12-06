Составлен психологический портрет типичного российского коррупционера

Это семейный мужчина в возрасте примерно 40 лет, не злоупотребляющий алкоголем и честолюбивый.

Генпрокуратура России составила психологический портрет среднестатистического коррупционера и рассказала о том, какими мотивами эти преступники обычно руководствуются. Как сообщает ТАСС, исследования проводили в Университете Генпрокуратуры совместно с психологами.

— Они очень коммуникабельны, они невероятно эмоционально устойчивы, в том числе в очень стрессовых ситуациях, они готовы много работать, они обладают высокой степенью самоконтроля, — рассказал о результатах исследования официальный представитель надзорного ведомства Александр Куренной.

Типичный коррупционер — это мужчина 40 лет с высшим образованием, с семьёй и детьми. Он не злоупотребляет спиртным и тем более не употребляет наркотики, а также не нарушает общественный порядок.

— Но корыстная мотивация всё равно для них доминирующая. Просто они хотели бы жить ещё лучше, чем на том уровне жизни, который они могут себе позволить, — рассказал Куренной.

Также у них есть потребность в самоутверждении, обладании властью и повышении своего авторитета, из-за чего они совершают преступления коррупционной направленности.

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