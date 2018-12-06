Назван самый популярный клип в России в этом году на YouTube

Мировой лидер просмотров - совместная композиция Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna под названием Te Bote Remix.

Самыми популярными клипами в росийском сегменте онлайн-видеохостинга YouTube стали видео на песни Little Big, Егора Крида и Филиппа Киркорова. Об этом сообщается в официальном блоге Google.

Первое место среди — у клипа рэйв-группы из Санкт-Петербурга Little Big на песню Skibidi. Видео вышло 5 октября и уже набрало 87,8 млн просмотров. Второе место занял совместный клип Егора Крида и Филиппа Киркорова на песню "Цвет настроения черный". Его посмотрели 78,3 млн раз. На третьем месте клип Тимати и Егора Крида — "Гучи". Его просмотрели 62,6 млн раз.

Мировой лидер по популярности на площадке YouTube — совместная композиция Casper, Nio García, Darell, Nicky Jam, Bad Bunny и Ozuna под названием Te Bote Remix. Она набрала с 11 апреля 1,4 млрд просмотров.

Второе место у американо-колумбийского дуэта Nicky Jam и J Balvin. Их видеоклип X (Equis) набрал 1,4 млрд просмотров. Замыкает тройку мировых лидеров дуэт американской группы Maroon 5 и рэп-исполнительницы Cardi с на песней Girls Like You. Его просмотрели 1,39 млрд раз.

Напомним, ранее "Яндекс" назвал самые популярные песни в России в этом году.