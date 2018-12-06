Полиция в Москве задержала маньяка из Тольятти

Читайте также

Полиция в Москве задержала маньяка из Тольятти

6

Подозреваемый: Семёнов Артём Сергеевич, дата рождения: 18.11.1996 года. Фото: УМВД по городу Тольятти

Подозреваемого в нападении с ножом на женщин в Тольятти полицейские задержали на вокзале в Москве, сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк на сайте ведомства.

— Оперативниками Главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из города Тольятти и сотрудниками УТ МВД России по ЦФО задержан подозреваемый в нападениях на женщин, — заявила Волк.

Подозреваемым в нападениях на женщин полицейские назвали 22-летнего жителя города Тольятти Семёнова Артёма Сергеевича. Следователи Самарской области возбудили уголовные дела, предусмотренные частью 2 статьи 111 УК РФ.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×