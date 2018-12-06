Эйфелеву башню закроют 8 декабря из-за протестов "жёлтых жилетов"

Одна из главных достопримечательностей Парижа — Эйфелева башня — будет закрыта для посетителей в субботу, 8 декабря, из-за акций протеста "жёлтых жилетов". Об этом говорится в твиттер-аккаунте башни.

Напомним, протесты против повышения цен на топливо проходят во Франции с середины ноября. Движение получило название "жёлтые жилеты" по обязательному атрибуту французских водителей — светоотражающей накидке жёлтого цвета, в которой они выходят на протесты.

Последняя крупная акция прошла 1 декабря, ущерб от действия манифестантов превысил 3 млрд евро. Власти французской столицы заявили, что серьёзный урон был нанесён Триумфальной арке.