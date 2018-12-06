Сбербанк сообщил о новых кибератаках на его серверы

Начиная с конца ноября каждый день фиксируется в среднем по две-три атаки, однако банк продолжает работу.

Начиная с конца ноября совершается в среднем две-три кибератаки на Сбербанк. Об этом заявил заместитель председателя правления организации Станислав Кузнецов.

Ранее он сообщил о том, что хакеры устроили серию мощных DDoS-атак на серверы Сбербанка. По словам Кузнецова, всего было зафиксировано шесть таких случаев, однако деятельность злоумышленников никак не повлияла на работу банка.

— Эти кибератаки с начала декабря не закончились, эти атаки на ресурсы Сбербанка продолжаются, мы фиксируем две-три такие атаки в день, — заявил Кузнецов журналистам.

Он добавил, что за последний год количество кибератак на Сбербанк увеличилось в два раза. При этом от всплеска киберпреступности, наблюдаемого в последнее время, страдает в целом весь финансовый сектор. По прогнозам Кузнецова, российская экономика из-за этого может потерять более триллиона рублей.