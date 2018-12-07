Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что выдача венгерских паспортов является принципиальным вопросом для Киева.

Венгрия прекратила выдачу паспортов в консульствах на Украине и в дальнейшем не планирует возвращаться к подобной практике. Об этом сообщил министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

— Венгры говорят, что не выдают сейчас паспорта. И они не будут этого делать. Это уже хорошо, потому что я помню заявления Сийярто, когда он говорил, что выдача паспортов на нашей территории не противоречит украинским законам. Сейчас это по определению закончилось, — заявил он журналистам по итогам переговоров с Венгрией.

При этом в Венгрии продолжает действовать упрощённый порядок получения гражданства этническими венграми, проживающими за границей. Климкин заявил, что Киев не может контролировать действия венгерских властей на их территории. Однако на территории Украины такая практика неприемлема и является "вопросом абсолютного принципа".

Напомним, в сентябре нынешнего года стало известно, что Венгрия выдаёт украинцам паспорта, призывая скрывать их от Киева. На Украине выдачу венгерских паспортов расследуют по статье "Госизмена". Также МИД Украины объявил консула Венгрии в городе Берегово персоной нон грата. Будапешт ответил зеркально и выслал украинского посла.