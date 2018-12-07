Оппозиция в Раде предупредила о последствиях разрыва Договора о дружбе с РФ

По словам оппозиционеров, Верховная рада стала марионеткой президента, которая, принимая решение, не думает о последствиях.

Решение Верховной рады о прекращении действия Договора о дружбе между Украиной и Россией приведёт Киев к полномасштабному военному конфликту и разрухе. Такое заявление сделали представители "Оппозиционной платформы — За жизнь".

По мнению оппозиции, данное решение является частью "предвыборного пиара власти", которая не отдаёт себе отчёта, какие последствия несут те или иные её действия для простых украинцев, и есть не что иное, как марионетка в руках президента страны Петра Порошенко.

— Нынешняя Верховная рада стала марионеткой в руках действующего президента. Принятые ими решения — это закрепление курса на милитаризацию общества и очередное подталкивание страны к пропасти полномасштабного вооружённого конфликта и тотальной разрухи, — говорится в заявлении.

Напомним, в четверг, 6 декабря, Верховная рада одобрила решение президента Украины Петра Порошенко о непродлении Договора о дружбе и сотрудничестве с Россией. Документ будет расторгнут с 1 апреля 2019 года.