Жительнице ЯНАО дали 8 лет за убийство мужа из-за плохого ремонта

После расправы женщина попыталась выставить всё так, будто её супруг свёл счёты с жизнью.

Жительницу Ямало-Ненецкого автономного округа, которая зарезала своего мужа из-за плохого ремонта в квартире, приговорили к 8 годам колонии общего режима. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Преступление было совершено в городе Лабытнанги в сентябре этого года. Супруги поспорили по поводу ремонта, когда распивали алкоголь. Жена схватила нож и ударила супруга в грудь. Она вызвала скорую, но пока та ехала, мужчина умер. Преступница не придумала ничего лучше, чем сказать, что он совершил самоубийство. В суде эта версия не подтвердилась.

— С учётом тяжести предъявленного обвинения суд назначил ... наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 20 тысяч рублей, — написано в сообщении прокуратуры.

А накануне сообщалось, что житель Новокузнецка застрелил во время рыбалки друга, пнувшего его собаку.