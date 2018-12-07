Опубликованы новые кадры "красивой жизни" Цеповяза в колонии

Адвокат участника банды Цапков неоднократно говорил, что это фейковые снимки, однако сегодня главу УФСИН, где сидит Цеповяз, привлекли к строгой дисциплинарной ответственности.

В Сети появились новые фотографии с "красивой жизнью" участника банды Цапков Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима. Смонтированное из фото видео разместили на YouTube-канале.

Автор видео поясняет, что кадры были сделаны в период с 2014 по 2017 год.

— Данная подборка является оригинальным продолжением жизни Цапка-крабоеда в период с 2014 по 2017 год, — поясняет автор видео.

На кадрах Цеповяз снова сидит за обильно накрытом столом, отдыхает на свежем воздухе в беседке. Кроме того, есть снимки, где член банды Цапков одет в хоккейную форму и держит в руках клюшку.

Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года убила 12 человек, в том числе четверых детей. Ранее в Сеть попали снимки, на которых осуждённый на 20 лет колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде. Адвокат правой руки лидера кущёвской ОПГ называл эти снимки фейком, однако сегодня стало известно, что главу УФСИН РФ по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала с Цеповязом.