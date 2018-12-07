Главу УФСИН по Амурской области строго наказали после скандала с Цеповязом

Проверка в отношении руководства ИК-3, где отбывает срок осуждённый, продолжается.

Главу УФСИН России по Амурской области привлекли к строгой дисциплинарной ответственности после скандала с членом банды Цапков Вячеславом Цеповязом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-бюро ФСИН.

— По итогам выявленных в ходе проверки нарушений в организации служебной деятельности ряд сотрудников, в том числе и начальник УФСИН России по Амурской области, привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — говорится в сообщении.

Проверка в отношении руководства ИК-3, где отбывает срок осуждённый, продолжается.

Напомним, Вячеслав Цеповяз — один из участников банды Сергея Цапка, которая в ноябре 2010 года убила 12 человек, в том числе четверых детей. Ранее в Сеть попали снимки, на которых осуждённый на 20 лет колонии строгого режима ест крабов, красную икру и жарит шашлыки в тюремной одежде. Фотографии вызвали большой резонанс в обществе.

Несмотря на сообщения о том, что снимки сфабрикованы, позже появилось видео, на котором Цеповяз находится в помещении c жалюзи, диваном и креслом, ЖК-телевизором, а в руках держит мобильный телефон. Как уже писал Лайф, ранее главе УФСИН по Амурской области было внесено представление в связи с произошедшим.