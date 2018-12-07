В Кремле заявили, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу

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В Кремле заявили, что Россия продолжит поддерживать Венесуэлу

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Фото: ©L!FE/Павел Баранов

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия продолжит оказывать поддержку Венесуэле. Так он прокомментировал встречу Владимира Путина с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро.

— В той или иной степени поддержка Венесуэле со стороны России будет оказываться и дальше, — сказал Песков.

Он добавил, что на переговорах накануне обсуждался целый набор вопросов, связанных с двусторонним взаимодействием".

Николас Мадуро по итогам встречи накануне заявил, что был подписан целый ряд документов. Москва согласно им инвестирует в Венесуэлу около 6 млрд долларов. Кроме того, она поставит этой стране 600 тысяч тонн зерна.

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