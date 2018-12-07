Из-за сбившего группу рабочих таксиста в Москве объявили план "Перехват"

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Из-за сбившего группу рабочих таксиста в Москве объявили план "Перехват"

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Фото: © VK/ Таганка

План "Перехват" объявлен в Москве после того, как такси сбило группу дорожных рабочих на Покровском бульваре и скрылось с места происшествия. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что нарушитель был на белой KIA с номером 938. ДТП произошло на углу Покровки и Девяткиного переулка. Сначала таксист вылетел на встречную полосу, а затем на тротуар, где сбил троих рабочих в оранжевой форме. После этого водитель не остановился, а завернул в Потаповский переулок и уехал.

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