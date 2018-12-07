"Зашквар". Ресторатор раскритиковал идею участия рэперов в "Голубом огоньке"

Инициативу не оценил и певец Юрий Лоза. По его мнению, данным исполнителям можно позволить "бубнить всю новогоднюю ночь", но только на отдельном "огоньке".

Организатор и ведущий рэп-баттлов Versus Александр Тимарцев, известный как Ресторатор, считает, что опытные рэперы не захотят принимать участие в новогодних "Голубых огоньках".

— Кого-то из новой школы рэперов можно на "Голубой огонёк" звать, но я думаю, что ребята, которые давно в рэпе, они не пойдут. Это очень, как говорится в наших кругах, зашкварная история, — сказал он в интервью радиостанции "Говорит Москва".

Ранее депутат Госдумы Михаил Дегтярёв заявил, что попросит руководство крупных российских телеканалов пригласить рэперов на новогодние "Голубые огоньки". Идею оценил в беседе с Лайфом известный певец Юрий Лоза. По его мнению, нужно "завести отдельный рэперский "Голубой огонёк", чтобы они могли там "бубнить всю новогоднюю ночь".