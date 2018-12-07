ЦБ советует банкам подстраховаться на случай отключения от Visa и Mastercard

Такой сценарий предусмотрен новым санкционным пакетом, который обсуждается в Вашингтоне.

Центробанк порекомендовал небольшим банкам заключить договоры с запасным банком-спонсором по обслуживанию карт на случай введения санкций. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на источники на рынке.

По данным издания, такое рекомендательное письмо получили малые кредитные учреждения, работающие с платёжными системами Visa и Mastercard не напрямую, а через более крупные банки-партнёры. Чаще всего к таким относятся ВТБ, "Росбанк", "Уралсиб", РНКО "Платёжный центр" и Промсвязьбанк. На базе последнего, к слову, предполагается создать опорный банк для обслуживания гособоронзаказа.

Представители регулятора рассылку письма подтвердили, отметив, что оно носит рекомендательный характер.

Отметим, что глава Сбербанка Герман Греф уверен, что готовящиеся санкции США не будут жёсткими. На недавней встрече с состоятельными клиентами он заверил присутствующих, что новые ограничения коснутся только нескольких человек и двух некрупных банков.

О возможных санкциях, которые могут грозить России в следующем году, читайте в материале автора паблика "Адские бабки" Александры Баязитовой специально для Лайфа.