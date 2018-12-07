Лавров назвал причину Крымского референдума в 2014 году

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что референдум в Крыму в 2014 году состоялся после митингов в Киеве, где звучали лозунги с угрозами в адрес русского населения полуострова, сообщает RT.

Лавров привёл слова украинского политика и бывшего руководителя "Правого сектора"* Дмитрия Яроша.

— Русским в Крыму делать нечего, русские никогда не будут понимать украинцев... Поэтому русский должен быть либо уничтожен, либо изгнан из Крыма, — привёл слова Яроша глава российского МИД.

Выступая на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане, Лавров также предложил упростить получение гражданства РФ для украинцев.

* Деятельность организации запрещена на территории РФ по решению Верховного суда.