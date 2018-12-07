Лавров поддержал идею упростить получение гражданства РФ для украинцев

Министр отметил, что не видит никакой проблемы в выдаче паспортов в облегчённом порядке.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что в упрощении процедуры получения российского гражданства украинцами нет "двойных смыслов", законы этого не запрещают. Об этом министр сказал на пресс-конференции по итогам заседания Совета министров иностранных дел ОБСЕ в Милане.

— Законы не запрещают гражданам, которые живут за пределами соответствующей страны, получать гражданство этого государства... На Украине у вас тоже ведь есть и венгерские граждане, и российские граждане с паспортами РФ, так что здесь я не вижу никакой проблемы, никакого двойного дна, — объяснил Лавров.

По словам министра, у России есть возможность предоставлять гражданство в облегчённом порядке украинцам, в том числе тем, кто по объективным причинам не может предъявить документ, подтверждающий выход из украинского. Лавров пояснил, что им просто такой документ никто не даст, а те, кто за ним обратится, рискует оказаться преследуемыми.

Напомним, 30 ноября на Украину запретили въезд мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет. Депутаты Рады призвали не пускать на территорию страны и россиянок. Президент РФ Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что Москва не будет вводить никаких ответных мер, а напротив, облегчит украинцам получение российского гражданства. Госдума начала разработку соответствующих поправок в законодательство.