Путин: Россия не будет вводить ограничений для украинцев

Россия в ответ на запреты властей Украины для россиян не собирается вводить ограничения для украинцев. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

— Мы никаких ограничений в отношении граждан Украины вводить не будем. Наоборот, пойдём по пути либерализации пребывания на нашей территории и легализации получения ими российского гражданства, если кто-то из них этого хочет, — сказал глава государства.

Напомним, 30 ноября глава Госпогранслужбы Украины заявил, что в связи с военным положением въезд в страну мужчинам — гражданам РФ в возрасте от 16 до 60 лет запрещён. Украинские депутаты призвали запретить въезд и россиянкам.