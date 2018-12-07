Митрополит УПЦ МП отправил обратно приглашение на объединительный собор

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата отправил обратно Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Об этом сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.
— Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на "объединительный собор", запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору, — говорится в сообщении.
Там добавили, что аналогичным образом поступят и другие архиереи Украинского православной церкви Московского патриархата.
Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что этот собор состоится 15 декабря. На нём будет обсуждаться вопрос о создании на Украине автокефальной, то есть независимой от РПЦ, церкви.
Каноническая УПЦ тогда сразу заявила, что принимать участие в этом собрании не будет.
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