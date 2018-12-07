Митрополит УПЦ МП отправил обратно приглашение на объединительный собор

Другие архиереи церкви заверили, что будут поступать таким же образом, получив послания от Константинополя.

Митрополит Украинской православной церкви Московского патриархата отправил обратно Константинопольскому патриарху Варфоломею приглашение на так называемый объединительный собор. Об этом сообщили в пресс-службе Союза православных журналистов.

— Блаженнейший Онуфрий, получив от патриарха Варфоломея письмо с приглашением на "объединительный собор", запечатал послание в конверт и без ответа отправил обратно автору, — говорится в сообщении.

Там добавили, что аналогичным образом поступят и другие архиереи Украинского православной церкви Московского патриархата.

Напомним, накануне президент Украины Пётр Порошенко заявил, что этот собор состоится 15 декабря. На нём будет обсуждаться вопрос о создании на Украине автокефальной, то есть независимой от РПЦ, церкви.

Каноническая УПЦ тогда сразу заявила, что принимать участие в этом собрании не будет.