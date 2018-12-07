"Наверное, климакс". Вдова Гайдая оценила заявление Варлей о его домогательствах

По словам Нины из "Кавказской пленницы", однажды режиссёр проводил её до гостиничного номера, а затем запер дверь изнутри и попытался её поцеловать.

Вдова советского кинорежиссёра Леонида Гайдая актриса Нина Гребешкова прокомментировала откровения Натальи Варлей о том, что во время съёмок "Кавказской пленницы" народный артист СССР к ней приставал.

— Это, наверное, климакс. Ну что вы во всяком говне копаетесь? Ну написал человек, я не читала, что она там написала. У меня нет её книги. К Гайдаю обращайтесь, но он уже помер двадцать пять лет тому назад. Мне это неинтересно, — сказала она в интервью радиостанции "Говорит Москва".

В своей автобиографии "Канатоходка" звезда "Кавказской пленницы" написала, что в мае 1966 года Гайдай проводил её до гостиничного номера и зашёл вслед за ней. Неожиданно в коридоре появилась и Нина Гребешкова, которой Варлей сказала, что они говорят о работе. После ухода жены режиссёр поднялся с кресла и пошёл к выходу, и актриса встала, чтобы закрыть за ним дверь. Однако "Гайдай неожиданно сам закрыл её изнутри, повернулся и попытался поцеловать" Варлей.