Трамп подтвердил выдвижение Хизер Нойерт на должность постпреда США при ООН

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Трамп подтвердил выдвижение Хизер Нойерт на должность постпреда США при ООН

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Госсекретарь США Майк Помпео и Хизер Ноейрт. Фото: © AP Photo/Andrew Harnik

Выступая перед журналистами на лужайке Белого дома, Трамп рассказал, что Ноейрт проделала "большую работу" в Государственном департаменте США.

Американский президент Дональд Трамп объявил в пятницу, 7 декабря, что на вакантную должность постпреда США при ООН он выдвигает пресс-секретаря Госдепартамента Хизер Нойерт, сообщает CNN.

— Она очень талантливая, очень умная, очень быстрая, и я думаю, что её будут уважать все, — заявил президент Трамп.

Занимавшая этот пост Никки Хейли заявила о своей отставке около месяца назад. Телеведущая и журналист телеканала Fox Хизер Нойерт заняла свой пост в Госдепартаменте весной 2017 года.

Руководитель Центра российско-американских отношений Института США и Канады Российской академии наук Павел Подлесный рассказал Лайфу, что взаимоотношения с США на площадке ОНН при Нойерт не могут быть хуже, чем во время, когда эту должность занимала Никки Хейли. Потому что хуже уже некуда.

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