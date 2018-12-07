Эксперт объяснил, почему банки России готовят к проблемам с Visa и Mastercard

В НИУ ВШЭ уверены, что Россия следует общемировым стандартам, а не готовится встречать новый пакет санкций.

Рекомендация Банка России для финансовых организаций подстраховаться на случай отключения от Visa и Mastercard актуальна для банков всего мира, уверен старший преподаватель кафедры математической экономики и эконометрики НИУ ВШЭ Генрих Пеникас.

В интервью Лайфу Пеникас рассказал, что рекомендация ЦБ РФ основана на документе Базельского комитета по банковскому надзору, который рассказывает о практиках работы с киберриском и со всем электронным бизнесом банков. И одной из рекомендаций комитета является разработка стратегии выхода из систем безналичных операции.

— Рекомендация не Банка России для российских банков, это в принципе общемировая рекомендация для тех, кто вовлечен в разного рода безналичные операции, электронные, в том числе "Мастер", Visa, всё сюда попадает... И на самом деле многие банки, ну, конечно, это больше делают крупные, которые уже разрабатывали планы по самооздоровлению, такие планы крупные продумали, — рассказал эксперт.

Генрих Пеникас считает, что Россия всё равно держит курс на соответствие общемировым стандартам, поэтому Базельские соглашения внедряются, а рекомендации доносятся до мелких участников отрасли — небольших банков. Так что искать подвох в рекомендации ЦБ не стоит, уверен эксперт.