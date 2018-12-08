В Челябинске 15-летняя мажорка на "мерседесе" сбила двух полицейских

По предварительным данным, школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

15-летняя дочь богатых родителей на автомобиле Mercedes сбила в Челябинске двух сотрудников дорожно-патрульной службы. Об этом сообщается в паблике "Омбудсмен полиции" в соцсети "ВКонтакте".

Как отмечается, инцидент произошёл ещё 24 ноября на автодороге "Меридиан", но известно об этом стало недавно. По предварительным данным, школьница находилась в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе ГУМВД России по Челябинской области добавили, что по данному факту начата проверка.

— В случае установления вины участников они будут привлечены к ответственности в соответствии с законом, — приводит РИА "Новости" слова представителя ведомства.

Агентство также отмечает, что информация о данном происшествии не поступала в СУ СК России по Челябинску и региональное управление прокуратуры.