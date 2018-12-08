Шахназаров рассказал об экскурсии, обещанной Путиным для больной девочки

Режиссёр отметил, что когда конкретные люди получают конкретные подарки перед Новым годом — это хорошо.

Директор киностудии "Мосфильм" Карен Шахназаров рассказал, как прошла экскурсия, которую президент России Владимир Путин пообещал больной девочке во время форума добровольцев России.

— Экскурсия прошла очень хорошо, семье понравилось. Для них это необыкновенный шанс, на Веронику это произвело сильное впечатление, на её родителей и младшую сестру Полину, — рассказал Шахназаров РИА "Новости"

Режиссёр вместе с гостями посмотрел студию, а также побывал на съёмках новогодней программы. По его мнению, получилось очень празднично. Шахназаров также узнал, что семья ещё несколько дней проведёт в Москве, так как очень хочет посмотреть город.

— Мне кажется, это хорошо, когда конкретные люди получают к Новому году конкретные подарки, — подытожил директор "Мосфильма".

Ранее Лайф рассказывал, что во время форума добровольцев России президент страны Владимир Путин пообещал исполнить заветные желания пяти тяжелобольных детей. Одним из таковых была мечта увидеть мир кино изнутри. Глава государства пообещал устроить девочке экскурсию по "Мосфильму".