Медведев назвал приоритетное направление "Единой России"

Здравоохранение остаётся приоритетным направлением "Единой России". Об этом заявил лидер партии, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

Именно это направление находится на особом контроле, в том числе потому, что оно связано с поручением главы государства по усилению целого ряда медицинских услуг, их продвижению в России.

— И это такая очень тонкая, сложная, подчас драматическая сфера, поэтому этим заниматься нужно предельно внимательно, — сказал Медведев.

Медведев также выразил надежду, что эксперты предложат меры по улучшению онкологической службы страны.