Грузовой корабль Dragon прибыл к МКС

Сообщается, что были доставлены материалы для исследований и оборудование. Всего 2,5 тонны грузов.

Американский космический корабль Dragon прибыл к МКС. Прямую трансляцию стыковки корабля с орбитальной станцией ведёт НАСА.

Сообщается, что из-за проблем со связью стыковка начались с захвата корабля космическим манипулятором Canadarm2 позже запланированного времени. На борту процесс контролируют астронавт ЕКА Александр Герст, астронавты НАСА Серина Ауньон-Чанселлор и Энн Макклейн.

Известно, что на станцию Dragon привёз оборудование и материалы для исследований. Всего 2,5 тонны грузов. На МКС корабль будет оставаться около месяца.

5 декабря Лайф сообщал, что Американская ракета-носитель Falcon 9 с грузовым кораблём Dragon отправилась к Международной космической станции.