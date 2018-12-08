Трамп рассказал, во сколько обошлось США расследование Мюллера

Расследование американского спецпрокурора Роберта Мюллера относительно приписываемого России вмешательства в выборы 2016 года обошлось налогоплательщикам в более чем 30 миллионов долларов. Об этом на своей странице в "Твиттере" написал президент США Дональд Трамп.

— После двух лет и миллионов страниц документов (и издержек в более чем $30 млн) — никакого сговора! — сказал Трамп.

Американские спецслужбы приписывают России вмешательство в избирательный процесс США в 2016 году. Расследованием этих якобы попыток влияния на протяжении уже почти двух лет занимается Роберт Мюллер.