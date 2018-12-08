Неизвестные пытались сорвать выступление ансамбля им. Александрова в Польше

Двое проукраинских активистов попытались сорвать выступление Ансамбля песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова в городе Быдгощ в Польше. Ролик обнародовал портал OKO.press.
Инцидент произошёл накануне, 7 декабря, когда артисты исполняли песню "Священная война" и начали показывать знаменитый казацкий танец с саблями. В это время на сцену забрались двое мужчин и развернули баннеры с антироссийскими лозунгами и скандировали "Руки прочь от Украины".
Примечательно, что проукраинские активисты особо и не подготовились к так называемой акции: надпись одного из баннеров была развёрнута в другую сторону.
Один из хулиганов также перевернул российский флаг, выбегая на сцену. На записи слышно, что в зале раздался неодобрительный свист, а кто-то из присутствующих потребовал позвать охрану.
Дебоширы вскоре были выведены со сцены, но свою акцию они продолжили в фойе концертного зала, однако это длилось недолго, и охранники всё же попросили их выйти на улицу.
Позднее неизвестные развернули свои плакаты возле входа в концертный зал. Задерживать активистов никто не стал.
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